Меркель: сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Североатлантический альянс сегодня так же важен, как и во время холодной войны, и его необходимо сохранить.
"Европа не может защитить себя в одиночку в данный момент, и мы полагаемся на этот трансатлантический альянс", - сказала Меркель.
"Сохранение НАТО в наших собственных интересах сегодня более необходимо, чем во время холодной войны - или, по крайней мере, так же необходимо, как во время холодной войны", - подчеркнула канцлер.
Канцлер признала, что "Турция стала отчужденным государством-членом НАТО", пишет FederalNewsNetwork.
"Я говорю, что Турция должна оставаться членом НАТО, и мы должны поддержать это, потому что членство Турции в Альянсе имеет геостратегическое значение", - сказала Меркель, подчеркнув, что разногласия должны быть улажены.