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Меркель: сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ 27.11 23:29   MIGnews.com

Меркель: сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Североатлантический альянс сегодня так же важен, как и во время холодной войны, и его необходимо сохранить.

"Европа не может защитить себя в одиночку в данный момент, и мы полагаемся на этот трансатлантический альянс", - сказала Меркель.

"Сохранение НАТО в наших собственных интересах сегодня более необходимо, чем во время холодной войны - или, по крайней мере, так же необходимо, как во время холодной войны", - подчеркнула канцлер.

Канцлер признала, что "Турция стала отчужденным государством-членом НАТО", пишет FederalNewsNetwork.

"Я говорю, что Турция должна оставаться членом НАТО, и мы должны поддержать это, потому что членство Турции в Альянсе имеет геостратегическое значение", - сказала Меркель, подчеркнув, что разногласия должны быть улажены.


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