27.11 13:04 MIGnews.com

Адвокат: Иссахар – заложница россиян

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Израильский адвокат Вадим Клювгант заявил, что Наама Иссахар, приговоренная к 7,5 годам тюрьмы в РФ, является заложницей.Такое заявление он сделал в интервью "Исраэль Хайом"."Наама совершенно невиновна. До ареста она не проводила время на территории РФ. Просьба премьер-министра о помиловании – не мелочь, но этого явно недостаточно. Правительству Израиля необходимо выполнить свои обещания семье Наамы", – сказал адвокат.Он также рассказал, что Иссахар пребывает в хорошем состоянии. Клювгант надеется, что девушку помилуют до визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, запланированный на январь 2020 года.