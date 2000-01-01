27.10 12:15 MIGnews.com

Джереми Корбин снова в центре антисемитского скандала

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Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин встал на защиту кандидата партии-мусульманки, которую собственные же депутаты хотят исключить из партии за антисемитизм. Бывший лидер партии "Respect" Сальма Якуб была включена в список кандидатов на пост мэра Уэст-Мидлендса, что вызвало негодование членов парламента.Ранее её раскритиковали за то, что она назвала Израиль "свиньей", а в пятницу принялась удалять все посты против "сионистов" у себя на странице. ЛГБТ-группа Лейбористской партии также подала на неё иск за предрассудки против геев.В 2013 году Корбин попал на видео, в котором называет Якуб "героем" и "фантастическим активистом". Но вместо того, чтобы дистанцироваться от растущего скандала, команда Корбина встала на защиту британской активистки, начав снова восхвалять её."Конечно, Джереми похвалил Сальму Якуб в 2013 году за ее годы работы над антивоенной деятельностью, а также против политики жесткой экономии." Хотя оппонент Якуб на всеобщих выборах 2017 года - депутат от Лейбористской партии Наз Шах - назвал ее "непригодной для должности", после требований еврейских общин исключить её.Рут Смит, также член партии, вчера вечером раскритиковала Корбина: "Лично я считаю, что Сальме Якуб нет места в нашем движении, не в последнюю очередь из-за ее поведения в отношении Наз Шах в 2017 году. Идея того, что кто-то мог видеть в ней героя или героиню, находится за пределами моего понимания. Ей нет места в нашем движении."Общественная группа Совет депутатов британских евреев также прокомментировала ситуацию, заявив: "Сальма Якуб не только раньше была старшим партнером Джорджа Галлоуэя в партии Respect, но она также ретвитнула статью об арестованных в Исландии "банкирах Ротшильдов" - явно антисемитская фраза"."Ни один из тех, кто называет евреев "свиньями", не может претендовать на высокий пост в любой уважаемой партии. Лейбористская партия должна вывести ее из списка кандидатов в мэры Уэст-Мидлендса и немедленно ее исключить."