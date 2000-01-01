27.09 14:46 MIGnews.com

Коалиционные переговоры закончились взаимными обвинениями

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Первые официальные переговоры по коалиции между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" начались и закончились "не с той ноги". Однако встреча в пятницу, 27 сентября, длилась более четырех часов в иерусалимской гостинице "Ориент".Встреча закончилась заявлениями обеих переговорных команд, которые пожаловались на то, что противоположная сторона не хочет обсуждать действительно важные вещи. "Ликуд" пожаловалась, что "Кахоль Лаван" не согласились принять за основу для переговоров компромиссную идею, представленную Президентом Реувеном Ривлином.Идея Президента состоит в том, чтобы принять закон, позволяющий Премьер-министру приостанавливать свою работу на неопределенный срок, чтобы иметь возможность справиться с обвинительными заключениями, пока вице-премьер-министр будет занимать его место."Кахоль Лаван", в свою очередь, сказал что "Ликуду" понравился план Ривлина, потому что он позволит Нетаниягу остаться Премьер-министром, но они отказываются обсуждать ключевые политические вопросы. Партия также пожаловалась на то, что "Ликуд" продолжает настаивать на переговорах в качестве правого блока."Партия будут продолжать настаивать на том, чтобы суть и содержание были основной темой переговоров по формированию правительства, – сказала пресс-секретарь. – Но "Ликуд" просто заботится о том, чтобы Нетаниягу оставался Премьер-министром в качестве основы для обсуждения".Обе команды снова встретятся в воскресенье утром, перед праздником Рош ха-Шана. "Кахоль Лаван" отклонил просьбу Ликуда встретиться в субботу вечером. Сегодня же партия Бенни Ганца отказалась входить в переговорную, пока ее не покинет пресса."Нам нечего стыдиться на встречах с "Кахоль Лаван", – сказал министр по делам Иерусалима Зэев Элькин ("Ликуд"). Он также добавил, что во встрече с Либерманом пока нет смысла из-за огромного количества условий со стороны "НДИ".