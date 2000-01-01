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Майк Пенс в негодовании из-за роста антисемитизма в Европе | Фото:27.07 13:08   MIGnews.com

Майк Пенс в негодовании из-за роста антисемитизма в Европе

Вице-президент США Майк Пенс осудил в четверг усиление антисемитского насилия в Европе, сожалея о том, что французским и немецким евреям было рекомендовано не публично идентифицировать себя как евреев.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Times of Israel.

Выступая на конференции на тему свободы вероисповедания в Государственном департаменте, Пенс отметил ряд жестоких нападений на евреев, которые произошли в последние годы, в том числе стрельбу в школе в Тулузе 2012 года и теракт на кошерном рынке Парижа.

"Мир с ужасом наблюдал за этими атаками против еврейского народа", - подчеркнул Пенс.

"Во Франции и Германии все стало настолько плохо, что еврейские религиозные лидеры предупредили своих последователей, чтобы они не носили кипы на улице, опасаясь, что на них могут напасть, поскольку во многих случаях все происходило именно так", - добавил он.

Напомним, ведущая британская организация по наблюдению за антисемитизмом зафиксировала 727 тревожных инцидентов в первой половине 2018 года, что стало вторым по величине рекордом по уровню антисемитской активности.


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