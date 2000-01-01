27.05 20:43 MIGnews.com

СМИ: арабы возмущены аннексией, но только "на людях"

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Ряд арабских государств-союзников Соединенных Штатов Америки поддерживают план Израиля по распространению суверенитета над долиной реки Иордан и поселениями в Иудее и Самарии, несмотря на то, что на официальном уровне его осуждают.Об этом рассказали высокопоставленные чиновники в комментарии изданию "Исраэль Хайом".В частности, страны, в числе которых Иордания, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, официально выступили против мирного плана президента США Дональда Трампа.Тем не менее, высокопоставленные чиновники из Иордании и Саудовской Аравии сообщают, что во многих случаях противодействие распространению суверенитета является осуществляется всего лишь "на людях". А в частных беседах с представителями администрации Трампа они, тем временем, совершенно не против плана или его реализации."Иордания будет и впредь высказывать свою публичную позицию против плана аннексии, прежде всего из-за заявлений премьер-министра и министра иностранных дел. Однако король разрешит провести аннексию с минимальным ущербом для интересов Иордании", – сказал высокопоставленный иорданский чиновник журналистам.Между тем в Саудовской Аравии заявили, что некоторые арабские государства поддерживают распространение израильского суверенитета."Официальная позиция всего арабского мира – против любого процесса, который наносит ущерб правам палестинцев на создание независимого государства. При этом палестинцы должны понимать, что весь мир, и особенно арабский, претерпел значительные изменения после саммита в Хартуме", – добавили в Саудии.