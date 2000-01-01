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БАГАЦ: обвиняемый во главе правительства - моральный провал 27.05 19:35   MIGnews.com

БАГАЦ: обвиняемый во главе правительства - моральный провал

БАГАЦ опубликовал сегодня, 27 мая, легальные мнения судей, на основании которых месяц назад была отвергнута петиция, требующая запретить Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.

Один из судей БАГАЦа, Мени Мазуз, сообщил следующее: “Реальность, в которой обвиняемый в уголовных преступлениях формирует правительство порождает моральные проблемы, которые трудно преодолеть. Такая реальность отражает кризис общества , моральный провал общества и политической системы в Израиле. Суд не может заменить собой общество и политической системы в такой реальности”.

Сходные взгляды выразил судья Джордж Кара: “Неприемлем тот факт, что Кнессет передает мандат на формирование правительства человеку, обвиняемому в уголовных преступлениях. Тем не менее, когда такое решение было передано на рассмотрение суда, тот определил, что нет легальных препятствий тому, чтобы правительство формировал член Кнессет Нетаниягу”.


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