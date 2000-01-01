27.05 19:35 MIGnews.com

БАГАЦ: обвиняемый во главе правительства - моральный провал

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БАГАЦ опубликовал сегодня, 27 мая, легальные мнения судей, на основании которых месяц назад была отвергнута петиция, требующая запретить Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.Один из судей БАГАЦа, Мени Мазуз, сообщил следующее: “Реальность, в которой обвиняемый в уголовных преступлениях формирует правительство порождает моральные проблемы, которые трудно преодолеть. Такая реальность отражает кризис общества , моральный провал общества и политической системы в Израиле. Суд не может заменить собой общество и политической системы в такой реальности”.Сходные взгляды выразил судья Джордж Кара: “Неприемлем тот факт, что Кнессет передает мандат на формирование правительства человеку, обвиняемому в уголовных преступлениях. Тем не менее, когда такое решение было передано на рассмотрение суда, тот определил, что нет легальных препятствий тому, чтобы правительство формировал член Кнессет Нетаниягу”.