Ликуд-БАГАЦу: народ выразил однозначное доверие Нетаниягу
Члены "Ликуда" заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был "честно и справедливо" избран народом.
Соответствующий комментарии представители партии дали на заявление БАГАЦа о "моральном упадке" израильского общества.
"Граждане Израиля проголосовали за премьер-министра Нетаниягу, а благодаря огромному отрыву "Ликуд" получил наибольшее количество голосов за всю историю государства", – сказано в заявлении.
В партии отметили, что это стало огромной победой лидера правого блока и свидетельствовало об однозначном доверии народа.
"В демократических странах граждане голосуют на избирательном участке и выбирают премьер-министра. Тот, кто хочет сменить главу правительства, наверняка может участвовать в следующих выборах и позволить гражданам решать самим", – добавили в "Ликуде".