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Ликуд-БАГАЦу: народ выразил однозначное доверие Нетаниягу | Фото:27.05 19:40   MIGnews.com

Ликуд-БАГАЦу: народ выразил однозначное доверие Нетаниягу

Члены "Ликуда" заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был "честно и справедливо" избран народом.

Соответствующий комментарии представители партии дали на заявление БАГАЦа о "моральном упадке" израильского общества.

"Граждане Израиля проголосовали за премьер-министра Нетаниягу, а благодаря огромному отрыву "Ликуд" получил наибольшее количество голосов за всю историю государства", – сказано в заявлении.

В партии отметили, что это стало огромной победой лидера правого блока и свидетельствовало об однозначном доверии народа.

"В демократических странах граждане голосуют на избирательном участке и выбирают премьер-министра. Тот, кто хочет сменить главу правительства, наверняка может участвовать в следующих выборах и позволить гражданам решать самим", – добавили в "Ликуде".


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