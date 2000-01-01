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скриншот с видео YouTube 27.04 14:37   MIGnews.com

Макрон предложил варианты устранения спонсирования террора

В рамках международной конференции по противодействию финансирования терроризма президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны-участники ко всеобщему сотрудничеству в борьбе с финансированием терроризма.

"Мы должны оборвать терроризм на корню: он питается торговлей людьми, наркотиками и оружием. Всегда есть базовое финансирование", - передали слова французского президента на The times of Israel.

Макрон назвал самыми эффективными способоми борьбы с финансированием терроризма обмен информацией по данной теме между странами-участниками конференции, слежку за анонимными финансовыми операциями и выявление источников финансирования.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что за последние два года во Франции обнаружили и ликвидировали около 400 спонсоров террористоческих группировок ИГ и Аль-Каида.
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