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Израиль в ООН: Иран собрал 80 тысяч боевиков в Сирии | Фото:27.04 10:52   MIGnews.com

Израиль в ООН: Иран собрал 80 тысяч боевиков в Сирии

Постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон продемонстрировал в четверг коллегам из других стран спутниковые снимки предполагаемой иранской военной базы в окрестностях столичного Дамаска.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам израильского дипломата, на территории Сирии Иран собрал свыше 80 тысяч экстремистов со всего Ближнего Востока, которые являются членами так называемой "шиитской самообороны", контролируемой иранской стороной.

Выступая перед Советом Безопасности ООН, Данон подчеркнул, что "база служит центром вербовки Ирана в Сирии".

Уточняется, что на обнародованных снимках можно отчетливо увидеть сооружения, напоминающие военные.

Согласно информации издания, фотографии были сделаны в горной местности всего в нескольких километрах к северо-западу от сирийской столицы.

Отметим, что Израиль неоднократно заявлял об опасности военного присутствия Ирана на территории Сирии.
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