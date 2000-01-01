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Кац: Вытеснение Ирана из Сирии - общий интерес Израиля и США 27.04 18:25   MIGnews.com

Кац: Вытеснение Ирана из Сирии - общий интерес Израиля и США

Министр разведки Исраэль Кац находящийся с визитом в США, обнародовал первые результаты консультаций с американскими коллегами.

На встрече с членом Комитета по разведке Конгресса США Адамом Чиффом и послом Израиля в США Роном Дермером обсуждались пути формирования американской позиции по созданию заслона Ирану и продвижения Ближневосточных мирных инициатив.

"На встрече с Ричардом Бёрром, главой Комитета Сената по разведке, я представил свою программу по вытеснению Ирана из Сирии. Это общий интерес США и Израиля.

Необходимо выработать совместный план действий по борьбе с иранской угрозой. Мы пришли к согласию о необходимости принятия ряда неотложных мер. Следует найти пути противодействия постоянному военному присутствию Ирана в Сирии. Попытки экспансии Ирана в Ирак и Сирию до границы Ливана представляют угрозу безопасности Израиля.

Обсуждался также вопрос введения экономических санкций против Ирана. Надо не позволить Тегерану продолжить финансирование террора в регионе", - заявил Кац.

Министр разведки также информировал о встрече с Джейсоном Гринблаттом, спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Стороны обсудили Ближневосточную транспортную инициативу Исраэля Каца.
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