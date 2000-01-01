27.03 08:45 MIGnews.com

250 миллионов: сколько стоят расследования против Биби

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В одной из программ 20-го канала израильского ТВ прозвучала информация о том, что стоимость расследования дел против премьер-министра Биньямина Нетаниягу превысила четверть миллиарда шекелей.Полиция Израиля немедленно выпустила возмущенное опровержение.В нем сообщается: “Попытки приклеить ярлычок с ценой к поиску истины и бескомпромиссной войне с коррупцией фундаментально безосновательны. Годовой бюджет на содержание всех сил полиции - 31 000 полицейских, 30 000 волонтеров, 74 станций полиции и семи полицейских округов, флота вертолетов, полицейских катеров, обширной деятельности за границей, развитие новых технологий и строительство составляет 11 миллиардов шекелей в год. Любой вменяемый человек понимает, что речь идет о нелепой попытки очернения правоохранительной системы. Как было замечено, израильская полиция не пытается оценить стоимость установления истины. И само собой разумеется, что вся эта активность осуществляется под надзором прокуратуры и юридического советника правительства”.