27.03 20:49 MIGnews.com

Нетаниягу больше не будет добиваться досрочных выборов

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сожалеет о том, что во время коалиционного кризиса две недели назад ему не удалось объявить о досрочных парламентских выборах, со ссылкой на источники утверждает газета The Jerusalem Post. Эти же источники отрицают, что глава правительства намерен и дальше добиваться роспуска парламента.Стоит отметить, что ранее портал Walla заявил, что Нетаниягу очень обозлился на своих партнеров по коалиции, из-за которых ему не удалось добиться проведения досрочных выборов в июне этого года – почти на полтора года раньше запланированного. Якобы после того, как, приняв бюджет, коалиционный кризис удалось уладить, он осознал свою ошибку и сожалел, что упустил возможность.В радио Галей ЦАХАЛ утверждали, что премьер добивался досрочных выборов, чтобы вновь занять кресло главы правительства и, таким образом, обезопасить себя от уголовного преследования со стороны израильской полиции."Такие сообщения абсолютно неверны. Он не хочет выборов, поэтому выборов нет", - заявил приближенный к Нетаниягу источник JPost.Другой соратник премьера подтвердил то, что эта информация не соответствует действительности и что теперь все усилия будут приложены для того, чтобы выборов состоялись по расписанию – в ноябре 2019 года.В то же время, политические источники утверждают, что после того, как члены коалиции сумели уладить кризис, Биньямин Нетаниягу производил впечатление, что не отступит от намерения провести перевыборы.В распространении фейковой информации источники обвиняют лидера "Еврейского дома" Нафтали Беннета, который сыграл важную роль в предотвращении досрочных выборов. У самого Беннета обвинения отрицают.