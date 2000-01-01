Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу больше не будет добиваться досрочных выборов | Фото: Моше Мильнер, GPO27.03 20:49   MIGnews.com

Нетаниягу больше не будет добиваться досрочных выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сожалеет о том, что во время коалиционного кризиса две недели назад ему не удалось объявить о досрочных парламентских выборах, со ссылкой на источники утверждает газета The Jerusalem Post. Эти же источники отрицают, что глава правительства намерен и дальше добиваться роспуска парламента.

Стоит отметить, что ранее портал Walla заявил, что Нетаниягу очень обозлился на своих партнеров по коалиции, из-за которых ему не удалось добиться проведения досрочных выборов в июне этого года – почти на полтора года раньше запланированного. Якобы после того, как, приняв бюджет, коалиционный кризис удалось уладить, он осознал свою ошибку и сожалел, что упустил возможность.

В радио Галей ЦАХАЛ утверждали, что премьер добивался досрочных выборов, чтобы вновь занять кресло главы правительства и, таким образом, обезопасить себя от уголовного преследования со стороны израильской полиции.

"Такие сообщения абсолютно неверны. Он не хочет выборов, поэтому выборов нет", - заявил приближенный к Нетаниягу источник JPost.

Другой соратник премьера подтвердил то, что эта информация не соответствует действительности и что теперь все усилия будут приложены для того, чтобы выборов состоялись по расписанию – в ноябре 2019 года.

В то же время, политические источники утверждают, что после того, как члены коалиции сумели уладить кризис, Биньямин Нетаниягу производил впечатление, что не отступит от намерения провести перевыборы.

В распространении фейковой информации источники обвиняют лидера "Еврейского дома" Нафтали Беннета, который сыграл важную роль в предотвращении досрочных выборов. У самого Беннета обвинения отрицают.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
Женщина судится с мужем, проигравшим их сына в карты
20:53
В ООН согласились рассмотреть жалобу Пучдемона на Испанию
20:17
Кройф покидает Израиль
20:11
Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
20:02
СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина
19:47
СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"
19:45
Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца
19:18
Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре
19:13
3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу
18:50
ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля
18:39
Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате
18:16
МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
18:13
Китай запретил арабские надписи на товарах
17:50
Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus