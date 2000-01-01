27.02 20:23 MIGnews.com

Решительный шаг: Австрия запретила антисемитизм и BDS

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение австрийского парламента по борьбе с антисемитизмом.Соответствующее заявление он сделал 27 февраля, после того, как высший законодательный орган государства единогласно поддержал резолюцию, осуждающую все формы этого явления, включая ненависть к Израилю, а также движение "Бойкот, изоляция и санкции" (BDS)."Это решительный шаг, который может стать примером для других стран Европы и всего мира. Я призываю другие государства и официальные структуры последовать примеру Австрии и принять подобные решения", – сказал Кац.По его словам, израильский МИД считает эту борьбу одним из приоритетных направлений, в связи с чем внешнеполитическое ведомство сотрудничает со многими странами мира, чтобы усилить совместное противостояние проявлениям антисемитизма.Стоит отметить, что автором резолюции стал канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, этот документ не запрещает обоснованную критику действий Израиля, однако и не позволяет сомневаться в праве государства на существование.В принятой резолюции BDS осуждается как антисемитское движение, поскольку, поддерживая право на возвращение для потомков беженцев из Палестинской автономии, оно фактически ставит под сомнение право еврейского государства на существование.Теперь правительство обязано удерживать федеральные средства и избегать сотрудничества с антисемитскими организациями и частными лицами, в том числе с адвокатами BDS. Также законодатели собираются разработать комплексную стратегию борьбы с антисемитизмом.