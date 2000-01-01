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Горничная хочет компенсации за жестокость жены Нетаниягу | Фото:27.02 18:02   MIGnews.com

Горничная хочет компенсации за жестокость жены Нетаниягу

Бывшая горничная, работавшая в официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягну, потребовала компенсации в размере $190 тысяч за жестокое обращение, которое якобы проявляла супруга премьер-министра Сара Нетаниягу.

Об этом заявил адвокат истицы Офир Шимсон, передает интернет-издание The Guardian.

По словам юриста, 50-летняя эмигрантка из Франции работала в резиденции на протяжении пяти месяцев – с июня по ноябрь 2019 года, когда из-за якобы "тиранических требований" супруги премьер-министра упала и получила серьезные травмы.

"Она обожает премьера и считает свою работу в его резиденции одной из форм государственной службы. Однако полученный опыт серьезно ее травмировал. Все, кто там работал, знают, что происходило, и никто не сможет этого отрицать", - заявил Шимсон.

Адвокат отметил, что его клиентка, не разрешившая называть своего имени в прессе, вела дневник, где якобы подробно описывала словесные оскорбления, которые звучали в ее адрес.

Отметим, Сару Нетаньягу уже обвиняли в жестоком обращении с персоналом.


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