27.02 18:02 MIGnews.com

Горничная хочет компенсации за жестокость жены Нетаниягу

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Бывшая горничная, работавшая в официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягну, потребовала компенсации в размере $190 тысяч за жестокое обращение, которое якобы проявляла супруга премьер-министра Сара Нетаниягу.Об этом заявил адвокат истицы Офир Шимсон, передает интернет-издание The Guardian.По словам юриста, 50-летняя эмигрантка из Франции работала в резиденции на протяжении пяти месяцев – с июня по ноябрь 2019 года, когда из-за якобы "тиранических требований" супруги премьер-министра упала и получила серьезные травмы."Она обожает премьера и считает свою работу в его резиденции одной из форм государственной службы. Однако полученный опыт серьезно ее травмировал. Все, кто там работал, знают, что происходило, и никто не сможет этого отрицать", - заявил Шимсон.Адвокат отметил, что его клиентка, не разрешившая называть своего имени в прессе, вела дневник, где якобы подробно описывала словесные оскорбления, которые звучали в ее адрес.Отметим, Сару Нетаньягу уже обвиняли в жестоком обращении с персоналом.