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Фото: Хаим Цах, GPO27.02 21:39   MIGnews.com

Нетаниягу: мы должны сохранять способность защиты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в своём министерстве в Иерусалиме с выпускниками Колледжа национальной безопасности под руководством командира военных колледжей генерала Амира Барама.

Глава правительства заявил:

"Мы поговорим о политике нашей национальной безопасности, как я её вижу. Вы - ведущие партнеры в этой области, поскольку отсюда вы отправитесь в различные подразделения системы безопасности государства Израиль. Поэтому важно знать, куда мы хотим идти, куда мы идём, каковы наши устремления, наши представления - это очень важно. В маленькой стране, такой как Израиль, ясно одно: мы должны сохранять способность защиты и способность нападения и сдерживания, что лежит в основе обороноспособности.

Существует основное определение, которое, безусловно, верно на Ближнем Востоке. По-моему, оно уже стало глобальным. Возможно, до сих пор это не было понятным, но думаю, что сегодня почти все это разделяют. Самое простое, по крайней мере, в нашем регионе, то, что шансы слабых выжить невелики.

Выживает сильнейший, я бы сказал также - умнейший, но слабый не выживет. Поэтому основным условием существования такого государства, как наше, в таком месте, где целые народы и государства исчезают с лица земли с огромной скоростью, является сила, а не слабость. Прежде всего, я спрашиваю: "Какие силы определяют мощь государства Израиль?" Их четыре. И первая из них - военная, это ясно. Без этого нет ничего.

Вы должны уметь защитить себя. Моя политика - нет одиночных обстрелов. На это реагируем немедленно. Не всегда было так, но эта политика себя оправдывает!"
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