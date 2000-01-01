27.02 21:39 MIGnews.com

Нетаниягу: мы должны сохранять способность защиты

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в своём министерстве в Иерусалиме с выпускниками Колледжа национальной безопасности под руководством командира военных колледжей генерала Амира Барама.Глава правительства заявил:"Мы поговорим о политике нашей национальной безопасности, как я её вижу. Вы - ведущие партнеры в этой области, поскольку отсюда вы отправитесь в различные подразделения системы безопасности государства Израиль. Поэтому важно знать, куда мы хотим идти, куда мы идём, каковы наши устремления, наши представления - это очень важно. В маленькой стране, такой как Израиль, ясно одно: мы должны сохранять способность защиты и способность нападения и сдерживания, что лежит в основе обороноспособности.Существует основное определение, которое, безусловно, верно на Ближнем Востоке. По-моему, оно уже стало глобальным. Возможно, до сих пор это не было понятным, но думаю, что сегодня почти все это разделяют. Самое простое, по крайней мере, в нашем регионе, то, что шансы слабых выжить невелики.Выживает сильнейший, я бы сказал также - умнейший, но слабый не выживет. Поэтому основным условием существования такого государства, как наше, в таком месте, где целые народы и государства исчезают с лица земли с огромной скоростью, является сила, а не слабость. Прежде всего, я спрашиваю: "Какие силы определяют мощь государства Израиль?" Их четыре. И первая из них - военная, это ясно. Без этого нет ничего.Вы должны уметь защитить себя. Моя политика - нет одиночных обстрелов. На это реагируем немедленно. Не всегда было так, но эта политика себя оправдывает!"