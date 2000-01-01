Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Twitter: Mete Sohtaoğlu ‏‏ 27.02 21:56   MIGnews.com

Посол РФ возмутился риторикой Джонсона по Сирии

Москва возмутилась риторикой Лондона о возложении ответственности на РФ за гуманитарную катастрофу в Сирии. Соответствующее заявление сделал посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с замглавой британского внешнеполитического ведомства Аланом Дунканом.

"Мы совершенно не удовлетворены теми заявлениями, которые делает их министр иностранных дел (Борис Джонсон) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию в Сирии на Россию и другие страны", — сказал Яковенко журналистам по итогам встречи.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, министр иностранных дел Борис Джонсон вызвал главу российской дипмиссии на встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в Сирии. Главная претензия Британии к РФ были временные рамки, отведенные для перемирья. Согласно решению президента России Владимира Путина, с 27 февраля на территории Сирийской арабской республики начнет действовать режим гуманитарной паузы, который будет проходить ежедневно с 9 утра по два час дня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:27
Звезда "Район Мелроуз" Хизер Локлир избила бойфренда
21:39
Нетаниягу: мы должны сохранять способность защиты
20:53
Берлин: посольство Турции закидали пакетами с краской
20:28
Польская делегация направляется в Израиль
20:12
Россия призвала оппозицию соблюдать гуманитарную паузу
19:57
Дикая львица растерзала юную девушку на сафари
19:39
Консульство США готовится к переезду посольства
18:51
Срок содержания Эловича и Хефеца продлен на 7 дней
18:50
Пехотинца ЦАХАЛа признали виновным в изнасиловании военной
18:33
"Осудить расистские высказывания профессора Бельмекера!"
18:21
В Анкаре опровергли информацию о переговорах с США по Сирии
18:05
Развозов: ультраортодксы окончательно потеряли совесть
17:56
Израиль признан налоговым раем для богачей
17:19
Гуманитраня пауза в Восточной Гуте была сорвана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus