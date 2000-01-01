Посол РФ возмутился риторикой Джонсона по Сирии

Москва возмутилась риторикой Лондона о возложении ответственности на РФ за гуманитарную катастрофу в Сирии. Соответствующее заявление сделал посол России в Великобритании Александр Яковенко на встрече с замглавой британского внешнеполитического ведомства Аланом Дунканом.
"Мы совершенно не удовлетворены теми заявлениями, которые делает их министр иностранных дел (Борис Джонсон) в парламенте в плане возложения всей вины за гуманитарную ситуацию в Сирии на Россию и другие страны", — сказал Яковенко журналистам по итогам встречи.
Напомним, в понедельник, 26 февраля, министр иностранных дел Борис Джонсон вызвал главу российской дипмиссии на встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в Сирии. Главная претензия Британии к РФ были временные рамки, отведенные для перемирья. Согласно решению президента России Владимира Путина, с 27 февраля на территории Сирийской арабской республики начнет действовать режим гуманитарной паузы, который будет проходить ежедневно с 9 утра по два час дня.