27.02 19:18 MIGnews.com

Решение по делу судьи Познански-Кац: криминала нет

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Омбудсмен судей Элиезер Ривлин вынес решение по делу судьи Ронит Познански-Кац, уличенной в переписке со следователем комиссии по ценным бумагам перед судебным заседанием по “делу 4000”.Омбудсмен постановил, что судья Познански-Кац подвергнется дисциплинарному взысканию, но уголовного дела против нее возбуждаться не будет, поскольку в ее действиях нет криминальной составляющей.Из расследования омбудсмена следует, что судья находилась в отпуске но согласилась рассмотреть дело, поскольку была знакома с его материалами. Из этого, по версии Ривлина, произрастает “координация” Познански-Кац с следователем Шахам-Шавит.Омбудсмен вынужден признать: “Прямая связь между следователем и судьей, которая началась как координация в области логистики быстро выродилась в неприемлемый диалог”.Ривлин сообщает: “Представитель комиссии по ценным бумагам, с согласия комиссии по ценным бумагам, действовал в обход обычных каналов связи судей с истцами, с тем, чтобы согласовать все административные вопросы напрямую”. Ривлин подчеркнул, что “я слышал от представителя полиции, что подобного рода связь не осуществляется между следователями полиции и ни одним судьей, принимающим решения о задержании”.Ривлин полагает, что причина произошедшего - практика предварительного рассмотрения дел в кабинете судьи, во время которого судье представляются конфиденциальные материалы и говорится то, что не говорится в зале суда: “В ходе дискуссии стерлась граница между кабинетом и залом суда, между предварительным рассмотрением и дискуссией, которая должна проходить в присутствии всех сторон”.Ривлин говорит, что обе стороны инцидента “полностью сотрудничают с моим расследованием, и та картина, которая прояснилась в их офисах и в моем офисе указывает на то, что речь идет о дисциплинарном нарушении, но не о криминальном акте”.Министр юстиции Аелет Шакед заявила, что “полностью полагается на судью Ривлина”.