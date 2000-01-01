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Внучка сенатора Джо Либермана репатриировалась в Израиль 27.02 15:05   MIGnews.com

Внучка сенатора Джо Либермана репатриировалась в Израиль

Внучка бывшего сенатора Джо Либермана, Несия Либерман, совершила алию и переехала в Израиль.

20-летняя Несия Либерман прилетела сегодня, 27 февраля из Атланты, Джорджия. Несия будет учить иврит в кибуце Сде Элияху, после чего добровольно пойдет на национальную службу, на срок один года.

По прибытии Несия заявила: “Я мечтала об алие с 8-го класса, когда побывала в Израиле. Я переполнена радостью от того, что моя цель достигнута! Евреи тысячи лет молились о возвращении в Израиль, а мы живем в то время, когда это стало возможным”.
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