27.02 13:38 MIGnews.com

На Ронит Познански-Кац подали в суд

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Знаменитый израильский адвокат Йорам Шефтель подавал заявление в полицию Рамат-Гана с требованием возбудить уголовное дело в отношении судьи окружного суда Тель-Авиа Ронит Познански-Кац и следователя комиссии по ценным бумагам Ирана Шохама-Шавит.В исковом заявлении Шефтель пишет, что оно основывается на текстовых сообщениях, опубликованных в прессе и не опровергаемых указанными лицами.Адвокат Шефтель обвиняет судью и следователя в совершении “очевидных уголовных преступлений - препятствованию совершения правосудия, нарушении доверия и мошенничестве”.Шефтель заявил, что вынужден подать исковое заявление “из-за серьезного провала со стороны юридического советника правительства, который, в виду тяжести обвинений, был обязан открыть уголовное расследование еще вчера”.