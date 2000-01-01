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На Ронит Познански-Кац подали в суд 27.02 13:38   MIGnews.com

На Ронит Познански-Кац подали в суд

Знаменитый израильский адвокат Йорам Шефтель подавал заявление в полицию Рамат-Гана с требованием возбудить уголовное дело в отношении судьи окружного суда Тель-Авиа Ронит Познански-Кац и следователя комиссии по ценным бумагам Ирана Шохама-Шавит.

В исковом заявлении Шефтель пишет, что оно основывается на текстовых сообщениях, опубликованных в прессе и не опровергаемых указанными лицами.

Адвокат Шефтель обвиняет судью и следователя в совершении “очевидных уголовных преступлений - препятствованию совершения правосудия, нарушении доверия и мошенничестве”.

Шефтель заявил, что вынужден подать исковое заявление “из-за серьезного провала со стороны юридического советника правительства, который, в виду тяжести обвинений, был обязан открыть уголовное расследование еще вчера”.
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