27.02 12:44 MIGnews.com

Советник Хаменеи: Региональное доминирование Ирана неизбежно

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Доминирование Ирана в регионе Ближнего Востока неизбежно и будет увеличиваться, чтобы помешать заговорам Израиля и США.Об этом заявил советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти на международной конференции в поддержку палестинской интифады в Мешхеде, передает агентство Mehr.Отметим, что данное высказывание было сделано в качестве ответа на заявления ряда лидеров, в числе которых глава США Дональд Трамп и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, о дестабилизирующей роли Тегерана в регионе.Напомним, что ранее глава Белого дома пообещал активизировать сотрудничество с государствами Персидского залива и Израилем с целью не дать Ирану распространить свое влияние на Ближнем Востоке."Влияние Ирана в регионе неустранимо, он остается ключевым игроком, и распространение этого влияния будет продолжаться", — отметил Велаяти."Иран не намерен отказываться от поддержки угнетенных стран в регионе. Наше присутствие в Сирии, Ираке, Палестине и Ливане осуществляется в координации с правительствами данных стран", — подчеркунл советник иранского лидера.