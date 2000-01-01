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Советник Хаменеи: Региональное доминирование Ирана неизбежно | Фото:27.02 12:44   MIGnews.com

Советник Хаменеи: Региональное доминирование Ирана неизбежно

Доминирование Ирана в регионе Ближнего Востока неизбежно и будет увеличиваться, чтобы помешать заговорам Израиля и США.

Об этом заявил советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти на международной конференции в поддержку палестинской интифады в Мешхеде, передает агентство Mehr.

Отметим, что данное высказывание было сделано в качестве ответа на заявления ряда лидеров, в числе которых глава США Дональд Трамп и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, о дестабилизирующей роли Тегерана в регионе.

Напомним, что ранее глава Белого дома пообещал активизировать сотрудничество с государствами Персидского залива и Израилем с целью не дать Ирану распространить свое влияние на Ближнем Востоке.

"Влияние Ирана в регионе неустранимо, он остается ключевым игроком, и распространение этого влияния будет продолжаться", — отметил Велаяти.

"Иран не намерен отказываться от поддержки угнетенных стран в регионе. Наше присутствие в Сирии, Ираке, Палестине и Ливане осуществляется в координации с правительствами данных стран", — подчеркунл советник иранского лидера.
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