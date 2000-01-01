Советник Хаменеи: Региональное доминирование Ирана неизбежно

Доминирование Ирана в регионе Ближнего Востока неизбежно и будет увеличиваться, чтобы помешать заговорам Израиля и США.
Об этом заявил советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти на международной конференции в поддержку палестинской интифады в Мешхеде, передает агентство Mehr.
Отметим, что данное высказывание было сделано в качестве ответа на заявления ряда лидеров, в числе которых глава США Дональд Трамп и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, о дестабилизирующей роли Тегерана в регионе.
Напомним, что ранее глава Белого дома пообещал активизировать сотрудничество с государствами Персидского залива и Израилем с целью не дать Ирану распространить свое влияние на Ближнем Востоке.
"Влияние Ирана в регионе неустранимо, он остается ключевым игроком, и распространение этого влияния будет продолжаться", — отметил Велаяти.
"Иран не намерен отказываться от поддержки угнетенных стран в регионе. Наше присутствие в Сирии, Ираке, Палестине и Ливане осуществляется в координации с правительствами данных стран", — подчеркунл советник иранского лидера.