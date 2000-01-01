26.12 21:55 MIGnews.com

Ривлин: для Моссада не существует слова "невозможно"

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Вечером, 26 декабря, в резиденция президента Реувена Ривлина состоялась ежегодная церемония вручения наградных сертификатов агентам и сотрудникам Моссад.Церемония сопровождалась зажжением пятой свечи – это сделали глава государства и глава Моссад Йоси Коэн, передает "Аруц Шева". Награды получили четыре женщины и девять мужчин."В словаре Моссада вы не найдете слова "невозможно". Ни одна цель не находится слишком, нет человека, которого невозможно достать, и ничего, что остается вне поля зрения. Лучшие спецслужбы мира гордятся тем, что работают с Моссадом из-за вашей смелости, изобретательности, креативного подхода к выполнению заданий и верности долгу", – сказал президент на церемонии.По словам Ривлина, для Моссада превосходство над противником – не роскошь, а единственный способ добиться своей цели."Наши враги терпеливо и кропотливо искали любую трещину или разрыв, чтобы просочиться сквозь нее незамеченными. Но они разочарованы своей неспособностью причинить нам вред, однако никогда не прекращают искать способ застать нас врасплох. Чтобы защитить себя в регионе, в котором мы живем, у нас нет другого выбора, кроме как быть лучше, умнее и боеспособнее всех вокруг. У нас есть технологические средства, "умное" оружие, передовое программное обеспечение и киберинструменты – но, в конце концов, самое главное – это вы, те, кто сталкивается с заданиями", – добавил президент.