26.11 07:12 MIGnews.com

В Тель-Авиве пройдет демонстрация против "госпереворота"

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Десятки групп поддержки Ликуда и Биньямина Нетаниягу организуют демонстрацию протеста против “государственного переворота” вечером 26 ноября в Тель-Авиве.Демонстрация будет проходить под лозунгом “Сегодня Нетаниягу , завтра - ты”, и на нее призывают выйти “весь правый лагерь”.Демонстрация пройдет на площади перед Музеем Тель-Авива в 20:00.Организаторы обещают предоставить автобусы-шаттлы для тех, кто желает попасть на демонстрацию.На демонстрацию, однако, не придут ведущие политики правого лагеря. Единственный кто более или менее определенно обещал прийти - депутат Кнессета Дуду Амсалем.