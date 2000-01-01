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В Тель-Авиве пройдет демонстрация против госпереворота 26.11 07:12   MIGnews.com

В Тель-Авиве пройдет демонстрация против "госпереворота"

Десятки групп поддержки Ликуда и Биньямина Нетаниягу организуют демонстрацию протеста против “государственного переворота” вечером 26 ноября в Тель-Авиве.

Демонстрация будет проходить под лозунгом “Сегодня Нетаниягу , завтра - ты”, и на нее призывают выйти “весь правый лагерь”.

Демонстрация пройдет на площади перед Музеем Тель-Авива в 20:00.

Организаторы обещают предоставить автобусы-шаттлы для тех, кто желает попасть на демонстрацию.

На демонстрацию, однако, не придут ведущие политики правого лагеря. Единственный кто более или менее определенно обещал прийти - депутат Кнессета Дуду Амсалем.


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