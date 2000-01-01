26.11 16:38 MIGnews.com

Нетаниягу и Эдельштейн призвали к единству

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юли Эдельштейн выступили с совместным заявлением по поводу "Ликуда".Это случилось во вторник, 26 ноября, после встречи, передает The Jerusalem Post."Мы призываем к единству в "Ликуде". Необходимо избежать раскола и внутренних столкновений и объединиться против вызовов, стоящих перед партией и страной", – сказали они в совместном заявлении.Эдельштейн после встречи с Нетаниягу сказал журналистам, что использует все возможные способы, чтобы поддержать правительство единства."Настало время для ответственного лидера, который предотвратит третьи выборы", – резюмировал спикер Кнессета.