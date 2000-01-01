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Нетаниягу и Эдельштейн призвали к единству | Фото:26.11 16:38   MIGnews.com

Нетаниягу и Эдельштейн призвали к единству

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юли Эдельштейн выступили с совместным заявлением по поводу "Ликуда".

Это случилось во вторник, 26 ноября, после встречи, передает The Jerusalem Post.

"Мы призываем к единству в "Ликуде". Необходимо избежать раскола и внутренних столкновений и объединиться против вызовов, стоящих перед партией и страной", – сказали они в совместном заявлении.

Эдельштейн после встречи с Нетаниягу сказал журналистам, что использует все возможные способы, чтобы поддержать правительство единства.

"Настало время для ответственного лидера, который предотвратит третьи выборы", – резюмировал спикер Кнессета.


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