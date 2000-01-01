26.11 16:38 MIGnews.com
Нетаниягу и Эдельштейн призвали к единству
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юли Эдельштейн выступили с совместным заявлением по поводу "Ликуда".
Это случилось во вторник, 26 ноября, после встречи, передает The Jerusalem Post.
"Мы призываем к единству в "Ликуде". Необходимо избежать раскола и внутренних столкновений и объединиться против вызовов, стоящих перед партией и страной", – сказали они в совместном заявлении.
Эдельштейн после встречи с Нетаниягу сказал журналистам, что использует все возможные способы, чтобы поддержать правительство единства.
"Настало время для ответственного лидера, который предотвратит третьи выборы", – резюмировал спикер Кнессета.
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