Кац: Гидеон Саар переступил красную черту

Министр иностранных дел Исраэль Кац раскритиковал Гидеона Саара за призыв оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы тот ушел в отставку.
С таким заявлением он выступил во вторник, 26 ноября, передает "Аруц Шева".
"По-моему, личные нападки на Биньямина Нетаниягу со стороны Гидеона Саара с призывом уйти в отставку пересекают красную черту в это сложное время как лично для премьер-министра, так и для партии. Это начало попытки раскола "Ликуда", – отметил Кац.
По его словам, необходимо отделить законное право баллотироваться на пост главы "Ликуда" от попытки вытеснить премьер-министра.
"Недопустимо пытаться форсировать праймериз или пытаться собрать подписи, чтобы создать правительство во главе с Ганцем и при поддержке "Мерец", как пытаются сделать некоторые сторонники Саара. Я поддержу Нетаниягу, если нас заставят пойти на новые выборы, и я буду делать все, чтобы препятствовать людям, которые пытаются вытеснить его", – констатировал Кац.