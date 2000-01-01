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Кац: Саар переступил красную черту | Фото:26.11 16:00   MIGnews.com

Кац: Гидеон Саар переступил красную черту

Министр иностранных дел Исраэль Кац раскритиковал Гидеона Саара за призыв оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы тот ушел в отставку.

С таким заявлением он выступил во вторник, 26 ноября, передает "Аруц Шева".

"По-моему, личные нападки на Биньямина Нетаниягу со стороны Гидеона Саара с призывом уйти в отставку пересекают красную черту в это сложное время как лично для премьер-министра, так и для партии. Это начало попытки раскола "Ликуда", – отметил Кац.

По его словам, необходимо отделить законное право баллотироваться на пост главы "Ликуда" от попытки вытеснить премьер-министра.

"Недопустимо пытаться форсировать праймериз или пытаться собрать подписи, чтобы создать правительство во главе с Ганцем и при поддержке "Мерец", как пытаются сделать некоторые сторонники Саара. Я поддержу Нетаниягу, если нас заставят пойти на новые выборы, и я буду делать все, чтобы препятствовать людям, которые пытаются вытеснить его", – констатировал Кац.


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