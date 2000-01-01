26.11 15:17 MIGnews.com

Организаторы ралли: мы против прокуроров, а не за Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Десятки групп поддержки Ликуда и Биньямина Нетаниягу организуют демонстрацию протеста против “государственного переворота” вечером 26 ноября в Тель-Авиве.Демонстрация будет проходить под лозунгом “Сегодня Нетаниягу , завтра - ты”, и на нее призывают выйти “весь правый лагерь”.Демонстрация пройдет на площади перед Музеем Тель-Авива в 20:00.Организаторы обещают предоставить автобусы-шаттлы для тех, кто желает попасть на демонстрацию.На демонстрацию, однако, не придут ведущие политики правого лагеря. Единственный кто более или менее определенно обещал прийти - депутат Кнессета Дуду Амсалем.Несколько организаторов сегодняшнего ралли правых сил в Тель-Авиве в интервью с 12-м каналу израильского ТВ подчеркнули, что они не организуют ралли в поддержку премьер-министра Нетаниягу. Их цель - выступить против “путча правоохранительной системы” которая на протяжении длительного времени подминает под себя выборные органы власти.Член Движения за Управление и Демократию Симха Ройтман заявил: “Есть места, где устраивают военные путчи и власть захватывают военные, и здесь, у нас на глазах, совершен путч прокуроров . Нетаниягу не всегда был с нами, как раз напротив - нам приходилось воевать против его законодательных инициатив. Теперь он - на нашей стороне, возможно потому, что сам все испытал на себе. Я не считаю , что угроза - путч против кого-то конкретно. Здесь сформировалась система, основанная на утечках и сшитых уголовных делах. Если меня спросят, в чем ее цель - продвижение левых или свержение Нетаниягу, я скажу, что ее цель - не свержение Нетаниягу”.Меир Дойч из Движения Регавим говорит: "На протяжении 15 лет мы бьем тревогу, говорим, что юридическая система забирает под себя всю власть, что у нас - система контроля юридического советника правительства. Регавим не выступают тут с призывом персональной поддержки премьера. Это абсурд, что невежественная бюрократическая система определяет, каким будет здесь следующее правительство. Несмотря на то, что главе правительства предъявлены обвинения, но в Израиле все еще существует презумпция невиновности".Один из организаторов ралли, Ран Карми Бузагло, говорит: “План - собрать здесь десятки тысяч людей”. В израильских СМИ сообщается о том, что для подвозки людей на демонстрацию арендованы сотни автобусов.Между тем, 20-й канал израильского ТВ сообщает о том, что харедим намерены поддержать ралли в защиту премьер-министра Биньямина Нетаниягу вечером 26 ноября в Тель-Авиве.Сначала к участию в ралли призвал один из лидеров религиозного сионизма, раввин хаим Друкман. Раввин заявил: "Кричите на всех углах о военно-полевом суде над Нетаниягу! Это - несправедливость!"После этого по всему Бней-Браку появились постеры, призывающие религиозную публику выйти на защиту премьер-министра. Также появилось множество сообщений в группах whatsapp харедим: “В связи с ужасающими преследованиями против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и из благодарности за то, что он твердо стоит на позициях правых и поддерживает ультраортодоксов, мы все выйдем и выступим в его поддержку”.