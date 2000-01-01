26.11 11:10 MIGnews.com

Бней-Брак поддержит демонстрацию в защиту Нетаниягу

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20-й канал израильского ТВ сообщает о том, что харедим намерены поддержать ралли в защиту премьер-министра Биньямина Нетаниягу вечером 26 ноября в Тель-Авиве.Сначала к участию в ралли призвал один из лидеров религиозного сионизма, раввин хаим Друкман. Раввин заявил: "Кричите на всех углах о военно-полевом суде над Нетаниягу! Это - несправедливость!"После этого по всему Бней-Браку появились постеры, призывающие религиозную публику выйти на защиту премьер-министра. Также появилось множество сообщений в группах whatsapp харедим: “В связи с ужасающими преследованиями против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и из благодарности за то, что он твердо стоит на позициях правых и поддерживает ультраортодоксов, мы все выйдем и выступим в его поддержку”.