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Скоро Иран сможет вновь закупать оружие: чем это опасно | Фото:26.10 12:02   MIGnews.com

Скоро Иран сможет вновь закупать оружие: чем это опасно

Через год Иран сможет закупать оружие, так как срок действия эмбарго истекает 18 октября 2020-го.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2015 году было принято ядерное соглашение, срок которого, по договору, истекает через пять лет после подписания. По словам экспертов, такое условие в основном стало уступкой Китаю и России.
Уже через год Иран сможет получить от двух государств современные ракеты. А дополнительная опасность заключается в том, что оружие получат и проиранские силы на Ближнем Востоке, что вполне может усугубить внешнеполитическую ситуацию.

На прошлой неделе специальный представитель США по Ирану Брайан Хук на показаниях в Комитете Сената по иностранным делам сообщил, что с середины 2017 года Тегеран "расширил деятельность по снабжению баллистическими ракетами своих партнеров по всему региону".

Речь идет о поставках "Хизбалле", палестинским террористическим группировках и шиитским группам в Ираке. По данным американской разведки, Иран таким образом разрабатывает "ракетные системы и связанные с ними технологии исключительно для экспорта".

Есть вероятность, что Штаты продлят эмбарго в ООН, но Китай и Россия, скорее всего, могут блокировать попытки Вашингтона.


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