Скоро Иран сможет вновь закупать оружие: чем это опасно

В 2015 году было принято ядерное соглашение, срок которого, по договору, истекает через пять лет после подписания. По словам экспертов, такое условие в основном стало уступкой Китаю и России.
Уже через год Иран сможет получить от двух государств современные ракеты. А дополнительная опасность заключается в том, что оружие получат и проиранские силы на Ближнем Востоке, что вполне может усугубить внешнеполитическую ситуацию.
На прошлой неделе специальный представитель США по Ирану Брайан Хук на показаниях в Комитете Сената по иностранным делам сообщил, что с середины 2017 года Тегеран "расширил деятельность по снабжению баллистическими ракетами своих партнеров по всему региону".
Речь идет о поставках "Хизбалле", палестинским террористическим группировках и шиитским группам в Ираке. По данным американской разведки, Иран таким образом разрабатывает "ракетные системы и связанные с ними технологии исключительно для экспорта".
Есть вероятность, что Штаты продлят эмбарго в ООН, но Китай и Россия, скорее всего, могут блокировать попытки Вашингтона.