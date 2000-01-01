Все или ничего: Друзам не нужны подачки Нетаниягу

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с членами коалиции друзского происхождения – Акрамом Хассоном (Кулану) и Хамадом Амаром (НДИ), – которых ранее выразили обеспокоенность тем, что новый закон о национальном характере государства Израиль будет ущемлять права их общины.
"Непосредственно по окончанию этих консультаций будет сформулирован план, в котором будет выражена глубокая приверженность Государства Израиль друзскому сообществу", - сообщили в канцелярии премьера, не став углубляться в подробности.
После встречи депутат Амар немного раскрыл содержание встречи.
"Мы обсуждали не пособия для общины друзов, а скорее поправку к Национальному закону, чтобы он отражал ценность и вклад общины друзов в Израиль", - цитирует его "Аруц Шева".
Депутат Хассон добавил, что увидел готовность со стороны Нетаниягу внести в закон поправки, которые развеяли бы все сомнения друзов. Но теперь премьер должен лично доказать это желание.
Куда более скептически относится к этому другой депутат-друз, которого на встречу не позвали.
"Я больше не верю в уловки премьер-министра. Нетаниягу снова рассказывает людям басни", - заявил Салах Саад из "Сионистского лагеря".
В канцелярии Нетаниягу сообщили, что завтра он встретится с лидерами общины, включая ее духовного лидера шейха Муафака Тарифа. Однако кое-кто оказался быстрее премьера – Ципи Ливни встретилась с Тарифом уже сегодня.
Сам шейх говорит, что с радостью встретиться с премьером, но ничего, кроме поправок к закону, которые удовлетворят друзов, он с ним обсуждать не намерен.