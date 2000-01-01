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Друзам не нужны подачки Нетаниягу | Фото: Хаим Цах, GPO26.07 19:22   MIGnews.com

Все или ничего: Друзам не нужны подачки Нетаниягу

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с членами коалиции друзского происхождения – Акрамом Хассоном (Кулану) и Хамадом Амаром (НДИ), – которых ранее выразили обеспокоенность тем, что новый закон о национальном характере государства Израиль будет ущемлять права их общины.

"Непосредственно по окончанию этих консультаций будет сформулирован план, в котором будет выражена глубокая приверженность Государства Израиль друзскому сообществу", - сообщили в канцелярии премьера, не став углубляться в подробности.

На совещании присутствовали министры финансов, обороны и туризма Моше Кахлон, Авигдор Либерман и Ярив Левин. Также принял участие и министр-друз, глава Минсвязи Аюб Кара, которому из-за поддержки закона уже начали поступать угрозы.

После встречи депутат Амар немного раскрыл содержание встречи.

"Мы обсуждали не пособия для общины друзов, а скорее поправку к Национальному закону, чтобы он отражал ценность и вклад общины друзов в Израиль", - цитирует его "Аруц Шева".

Депутат Хассон добавил, что увидел готовность со стороны Нетаниягу внести в закон поправки, которые развеяли бы все сомнения друзов. Но теперь премьер должен лично доказать это желание.

Куда более скептически относится к этому другой депутат-друз, которого на встречу не позвали.

"Я больше не верю в уловки премьер-министра. Нетаниягу снова рассказывает людям басни", - заявил Салах Саад из "Сионистского лагеря".

В канцелярии Нетаниягу сообщили, что завтра он встретится с лидерами общины, включая ее духовного лидера шейха Муафака Тарифа. Однако кое-кто оказался быстрее премьера – Ципи Ливни встретилась с Тарифом уже сегодня.

Сам шейх говорит, что с радостью встретиться с премьером, но ничего, кроме поправок к закону, которые удовлетворят друзов, он с ним обсуждать не намерен.


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