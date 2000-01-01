26.07 17:48 MIGnews.com

В Сербии построят свой Яд ва-Шем

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Сербы всегда будут помнить страдания, преступления и геноцид, совершенные против них Независимым государством Хорватия – марионеточным государством, которым правило фашистское движение усташи.Об этом на встрече с израильским президентом Реувеном Ривлином заявил его сербский коллега Александр Вучич. 26 июля Ривлин стал первым в истории главой Государства Израиль, который совершил официальный визит в Сербию.Он уверяет, что Белград "уважает всех жертв и в дни траура упоминает, что ими были не только сербы, но также евреи и другие народы".Вучич напомнил Ривлину об операции "Буря", проведенной Хорватией совместно с Боснией и Герцеговиной против Сербской Краины а 1995 году, когда были убиты 27 тысяч ее жителей. И хотя агрессоры понесли в 5,5 раз больше потерь, Сербия считает это величайшей трагедией своего народа.Кроме того, лидеры Сербии и Израиля начали переговоры о создании на месте бывшего концлагеря "Старо-Саимиста", который находился в Белграде, "что-то похожее на Яд ва-Шем, где будут говорить о жертвах среди сербов, евреев и цыган".Вучич отметил, что Сербия проявляет большой интерес к развитию всестороннего сотрудничества с Израилем на всех уровнях, в том числе и чтобы "никогда не забывать страдания наших народов". Президент также поблагодарил Ривлина за решение Еврейского государства не признавать независимость Косово.