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Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах26.07 15:04   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня утром с новобранцами парашютно-десантных и пограничных войск на военной базе «Тель ха-Шомер».
Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах
Премьер-министр заявил:

"Мы контролируем два сложных направления, как южное, так и северное. В конце концов, на вас будет возложена обязанность защиты государства и его границ. Мы доверяем вам, мы верим в вас.

Вы пройдете трудную и важную подготовку, которая даст вам умения и навыки, необходимые для защиты и себя, и страны. Защищайте родину и защищайте себя. Всегда смотрите друг на друга, каждый из вас пусть защищает товарища. Я знаю, что вы выйдете отсюда другими, намного сильнее, чем вы думаете. Вы внесете реальный вклад в обеспечение будущего Израиля, и это великая миссия. Великая миссия, и большая честь, которая вам выпала".
Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах

Отвечая на вопрос новобранцев о ситуации в секторе Газа, премьер-министр Нетаниягу сказал:
Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах

"Мы проводим операцию. Это значит, что идет обмен ударами, но, в конечном счете, это испытание силы воли. Мы используем все возможности, но очень-очень решительно настроены на защиту наших границ. Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности не только населенных пунктов, граничащих с сектором Газа, но и всего Израиля".
Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах

Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах

Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах

Нетаниягу: Мы решительно настроены на защиту наших границ | Фото: Хаим Цах



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