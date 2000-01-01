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Высокопоставленный чиновник США выразил поддержку Израилю | Фото: U.S. Customs and Border Protection/Flickr26.07 14:24   MIGnews.com

Высокопоставленный чиновник США выразил поддержку Израилю

Член палаты представителей США Майкл Маккол, председатель комитета палаты представителей по национальной безопасности, заявил, что он всегда поддержит требование Израиля выгнать Иран из Сирии.

Об этом в четверг, 26 июля сообщает The Times of Israel.

"Если этого недостаточно для Израиля, значит этого недостаточно и для меня", - подчеркнул Маккол, ссылаясь на переговоры Израиля с Россией в отношении Сирии.

В интервью изданию JTA американский политик выразил обеспокоенность тем, что администрация Дональда Трампа поддерживает Израиль в переговорах с Россией об удалении иранских войск из Сирии.

7-летняя гражданская война в Сирии прекращается, и режим Асада становится триумфальным из-за поддержки со стороны Кремля и Тегерана вместе с ливанской террористической группой "Хизбалла".


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