Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












26.07 13:30   MIGnews.com

Иранская нация не боится Трампа, все готовы стать шахидами

Глава Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерал Кассем Сулеймани прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Сулеймани заявил в интервью арабской прессе: “В качестве солдата - мой долг ответить на эти угрозы. Если он хочет говорить на языке угроз, он должен обращаться не к президенту, а ко мне”.

Сулеймани прокомментировал американское военное присутствие в Красном море: “Их присутствие в Красном море не добавляет безопасности ни им, ни кому-либо еще. Трамп должен знать, что как нация мы готовы стать шахидами и только и ждем этого”


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:17
Национальный закон: Кахлон включил задний ход
13:08
Молдова готова перенести посольство в Иерусалим
12:55
Снят запрет на выезд родственников турецких оппозиционеров
12:44
В Британии зафиксировали высокий уровень антисемитизма
12:32
Израиль: Работники молча терпят дискриминацию
12:15
Гринблатт поддержал право Израиля на самозащиту
11:48
ООН не позволила Израилю напомнить об агрессии ХАМАСа
11:27
Еврейские СМИ Великобритании критикуют правительство Корбина
11:10
Известно, когда спадет жара в Европе
11:02
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
10:48
В комиссии ООН по расследованию событий в Газе новый глава
10:28
Заключенного пастора могут отпустить под домашний арест
10:20
Ганор рассказал о том, как хотели раздуть цену подлодок
10:17
Повешены все приговоренные члены секты "Аум Синрике"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus