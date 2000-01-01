26.07 13:30 MIGnews.com

Иранская нация не боится Трампа, все готовы стать шахидами

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Глава Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерал Кассем Сулеймани прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.Сулеймани заявил в интервью арабской прессе: “В качестве солдата - мой долг ответить на эти угрозы. Если он хочет говорить на языке угроз, он должен обращаться не к президенту, а ко мне”.Сулеймани прокомментировал американское военное присутствие в Красном море: “Их присутствие в Красном море не добавляет безопасности ни им, ни кому-либо еще. Трамп должен знать, что как нация мы готовы стать шахидами и только и ждем этого”