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В РФ планируют снизить возраст совершеннолетия 26.06 09:20   MIGnews.com

В РФ планируют снизить возраст совершеннолетия

Для этого есть все предпосылки.

Об этом сообщает Газета.ру.

По мнению, главы Росмолодежи, Александра Бугаева, сейчас уже можно говорить, что в Российской Федерации появились все предпосылки для снижения возраста совершеннолетия с восемнадцати лет.

«Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. Возраст взросления уходит вниз», — сказал Бугаев.

Чиновник считает, что перед проведением этой реформы необходимо просчитать все за и против.

Как сообщал MIGnews ранее, истекшую по срокам задолженность россиян по коммунальным услугам предложили признать безнадежной.


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