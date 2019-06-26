26.06 09:20 MIGnews.com
В РФ планируют снизить возраст совершеннолетия
Для этого есть все предпосылки.
Об этом сообщает Газета.ру.
По мнению, главы Росмолодежи, Александра Бугаева, сейчас уже можно говорить, что в Российской Федерации появились все предпосылки для снижения возраста совершеннолетия с восемнадцати лет.
«Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. Возраст взросления уходит вниз», — сказал Бугаев.
Чиновник считает, что перед проведением этой реформы необходимо просчитать все за и против.
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