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Ямина хочет расколоть коалицию законом о защите Нетаниягу | Фото:26.05 11:36   MIGnews.com

Ямина хочет расколоть коалицию законом о защите Нетаниягу

Партия "Ямина" внесла в Кнессет законопроект, направленный на предотвращение расследований в отношении действующего премьер-министра.

Исключением, согласно документу, являются серьезные преступления, сообщают израильские СМИ.

Таким образом руководство "Ямина" намерено расколоть коалицию партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван".

"Как мы видим, расследования и уголовные процессы против действующего премьер-министра очень вредят его способности работать. Разделение властей должно предотвратить возникновение ситуации, когда можно угрожать действующему премьеру и помешать избранию демократических путей посредством судебного преследования", — подчеркнули в партии.

По словам представителей "Ямина", нынешнее расследование против Нетаниягу свидетельствуют о нападках на демократию, стабильность правительства и о нападках на общественное доверие к правоохранительной системе.


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