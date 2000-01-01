26.05 11:36 MIGnews.com

Ямина хочет расколоть коалицию законом о защите Нетаниягу

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Партия "Ямина" внесла в Кнессет законопроект, направленный на предотвращение расследований в отношении действующего премьер-министра.Исключением, согласно документу, являются серьезные преступления, сообщают израильские СМИ.Таким образом руководство "Ямина" намерено расколоть коалицию партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван"."Как мы видим, расследования и уголовные процессы против действующего премьер-министра очень вредят его способности работать. Разделение властей должно предотвратить возникновение ситуации, когда можно угрожать действующему премьеру и помешать избранию демократических путей посредством судебного преследования", — подчеркнули в партии.По словам представителей "Ямина", нынешнее расследование против Нетаниягу свидетельствуют о нападках на демократию, стабильность правительства и о нападках на общественное доверие к правоохранительной системе.