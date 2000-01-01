26.05 11:07 MIGnews.com

Буги Яалон: я чувствую себя ближе к Айману Уда

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Бывший начальник генштаба ЦАХАЛа, бывший министр обороны и бывший высокопоставленный член Ликуда Моше (Буги) Яалон прокомментировал отказ двух членов своей партии, ТААЛ, участвовать в ралли протеста в Тель-Авиве из-за присутствия на нем лидера партии Хадаш Аймана Уда.Два депутата Кахоль Лаван - Цви Хаузер и Йоав Хендель не явились на ралли протеста, организованное этим предвыборным альянсом в Тель-Авиве из-за того, что на демонстрацию пригласили лидера партии Хадаш Аймана Уда.Хаузер и Хендель олицетворяют “правую сторону” Кахоль Лаван и потому выступили против присутствия на демонстрации не только Хадаш, но даже и представителей Мерец, с тем, чтобы мероприятие не воспринималось в качестве “организованного левыми”.Решение по Уда принял лично лидер Кахоль Лаван Бени Ганц, который и пригласил арабского деятеля на демонстрацию.Яалон сообщил, что “объявление о том, что в демонстрации примет участие Уда, в последний момент перед началом мероприятия, привело к тому, что те сторонники Ликуда развернулись и не пришли”.Уда, выступив на демонстрации заявил: “Я здесь сегодня потому, что я верю в то, что еврейско-арабское сотрудничество и партнерство - единственная надежда на изменение, но без нас оно невозможно. Я здесь потому что верю - без равенства нет демократии”.Яалон заявил: “Я понимаю это дело. Я был против выступления Уда, и я буду против следующий раз”.Тем не менее, Яалон подчеркнул, что “чувствует себя ближе к Уда, чем к Нетаниягу” в “вопросе демократической идентичности Израиля”. Яалон заявил: “У нас есть спор с Айманом Уда по вопросу об евреях. У нас есть еще более острый спор с Нетаниягу по вопросу о демократии”.Яалон подверг резкой критике политику Нетаниягу в отношении арабского населения: “Я думаю что он неправ в отношении арабской публики, и то что он делает, делать не следует”.Яалон также сказал: “Почему объединились три бывших начальника штаба, бывший министр финансов и бывший министр обороны? - Потому что Нетаниягу разрушает демократию, не потому что он в это верит, но из страха перед судом”.