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Ицхак Герцог: Евреи больше не в безопасности в Европе 26.05 10:51   MIGnews.com

Ицхак Герцог: Евреи больше не в безопасности в Европе

Председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог ответил на заявление немецкого комиссара по борьбе с антисемитизмом о том, что он рекомендует евреям в Германии не носить кипу: «Невозможно представить, чтобы через семьдесят четыре года после окончания Второй мировой войны евреи в Германии не могли носить кипу.

«Это заявление г-на Кляйна полностью соответствует моему недавнему утверждению о том, что евреи больше не находятся в безопасности на улицах Европы. Я призываю правительства по всей Европе и, разумеется, правительство Германии предпринять все шаги для обеспечения безопасности еврейской общины в своих странах."


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