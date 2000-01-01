26.05 10:20 MIGnews.com

Депутаты Кахоль Лаван не пришли на ралли из-за Аймана Уда

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Два депутата Кахоль Лаван - Цви Хаузер и Йоав Хендель не явились на ралли протеста, организованное этим предвыборным альянсом в Тель-Авиве из-за того, что на демонстрацию пригласили лидера партии Хадаш Аймана Уда.Хаузер и Хендель олицетворяют “правую сторону” Кахоль Лаван и потому выступили против присутствия на демонстрации не только Хадаш, но даже и представителей Мерец, с тем, чтобы мероприятие не воспринималось в качестве “организованного левыми”.Решение по Уда принял лично лидер Кахоль Лаван Бени Ганц, который и пригласил арабского деятеля на демонстрацию.