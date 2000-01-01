Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Депутаты Кахоль Лаван не пришли на ралли из-за Аймана Уда 26.05 10:20   MIGnews.com

Депутаты Кахоль Лаван не пришли на ралли из-за Аймана Уда

Два депутата Кахоль Лаван - Цви Хаузер и Йоав Хендель не явились на ралли протеста, организованное этим предвыборным альянсом в Тель-Авиве из-за того, что на демонстрацию пригласили лидера партии Хадаш Аймана Уда.

Хаузер и Хендель олицетворяют “правую сторону” Кахоль Лаван и потому выступили против присутствия на демонстрации не только Хадаш, но даже и представителей Мерец, с тем, чтобы мероприятие не воспринималось в качестве “организованного левыми”.

Решение по Уда принял лично лидер Кахоль Лаван Бени Ганц, который и пригласил арабского деятеля на демонстрацию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:51
Ицхак Герцог: Евреи больше не в безопасности в Европе
10:10
Полиция Ирана арестовала людей за занятия йогой
09:58
Женщина из Австралии празднует годовщину свадьбы с мостом
09:29
В Реховоте изрезали 25-летнего мужчину
09:01
В Осло пройдут переговоры о Венесуэле
08:47
Ликуд: угроза повторных выборов нацелена против харедим
08:39
Формирование коалиции: ночное чрезвычайное совещание
08:12
Губернатор Флориды Рон Десантис отправился в Израиль
08:04
Лапид: 100 000 на улицах Тель-Авива. И это - только начало
08:01
Харедим - Либерману: мы не уступим
07:59
Израиль расширит зону рыболовства в Газе
07:38
ПА: Мы пересмотрим соглашения с Израилем
07:21
Cилы безопасности арестовали пятерых подозреваемых в терроре
07:11
Палестинцы предотвратили теракт смертницы ISIS в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus