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Израильтянам могут упростить порядок въезда в США | Фото:26.04 09:50   MIGnews.com

Израильтянам могут упростить порядок въезда в США

Два члена Конгресса призвали Министерство внутренней безопасности включить Израиль в список государств, граждане которых могут пользоваться преимуществом упрощенной процедуры въезда в Соединенные Штаты.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

Представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк Грейс Мэн и представитель Республиканской партии от штата Флорида Брайан Маст направили в среду письмо исполняющему обязанности министра национальной безопасности Кевину Макалинану, с просьбой включить Еврейское Государство в программу Global Entry.

"Полное участие Израиля в этой программе будет способствовать росту экономики США, укреплению национальной безопасности на каждой из наших границ и расширению возможностей для обмена между людьми, что укрепляет наши и без того уникальные двусторонние отношения", - говорится в письме.

Издание подчеркивает, что данная программа позволит путешественникам некоторых стран, которые относятся к категории низкого риска, проходить процедуру въезда в США, используя особые терминалы самообслуживания, установленные в аэропортах.

Стоит отметить, что Израиль участвует в ограниченной версии такой программы с 2012 года. Однако в марте все 100 членов Сената подписали письмо, призывающее Департамент внутренней безопасности расширить членство Еврейского Государства до полноправного.


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