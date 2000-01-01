Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Светлова требует от МВД не унижать прибывающих в Израиль | Фото: Daniel Bar-On27.04 06:27   MIGnews.com

Светлова требует от МВД не унижать прибывающих в Израиль

Депутат Ксения Светлова, член комиссии по иностранным делам и обороне, партия Ха-Тнуа, направила 26 апреля письмо министру внутренних дел Арье Дери, ШАС.

Депутат Светлова обратилась к министру Дери после вопиющего случая, описанного в статье, появившейся на сайте Newsru. В материале описывается, что семью, приехавшую из Киева для прохождения медицинских консультаций, задержали на границе, унижали и проверяли, невзирая на медицинские документы и на то, что прибывший мальчик аутист.

Депутат Светлова указала в письме министру: "Практически ежедневно люди, приезжающие в Израиль из России, Украины и других стран постсоветского пространства подвергаются унизительным проверкам при прохождении границы лишь из-за того, что их подозревают в намерении нелегально работать в Израиле. Нет сомнений, что при приезде в Израиль прибывающих, которые вызывают подозрение, необходимо тщательно и досконально проверять. Мне лишь непонятно, почему проверка должна проводиться унизительно и агрессивно, с оскорблениями людей. И почему большинство прибывающих, которых проверяют, это люди из стран бывшего СНГ?! Видимо, приезжающие из других стран вызывают на границе меньше вопросов? Проверяйте, кого необходимо, но убедительная просьба - действовать без оскорблений и унижений! Прошу Вас, господин министр, позаботиться о том, чтобы подобные возмутительные случаи впредь не повторялись".

"Надеюсь, что господа министры Элькин, Ландвер и Либерман также используют свой вес с тем, чтобы вынудить коалиционного партнера Арье Дели положить конец этому безобразию", - добавила депутат Светлова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:13
Израиль. Мать утопила ребенка, думая, что он мессия
07:12
Полиция: не приезжайте к Арава и к Мертвому морю
06:19
Определена самая счастливая нация в ЕС
04:44
Юнкер говорит, что Греции не нужна финпомощь
02:39
Пашинян разберется с транспортными проблемами в Армении
01:36
В США полицейскому присудили десятки убийств и изнасилований
00:41
Лидеры Южной Кореи и КНДР побеседуют наедине
23:26
Джигарханян вышел из комы
21:16
ИГ хочет проникнуть в Европу, чтобы устроить хаос
21:13
Нетаниягу: Весь Израиль скорбит о погибших учениках
21:09
Потоп в Иерусалиме  
20:46
Арава: Остановлены поиски последнего пропавшего ученика
20:30
Армен Джигарханян перенес инфаркт и впал в кому
20:19
Хаос на юге: Ураган перевернул автобус с 50 пассажирами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus