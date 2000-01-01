27.04 06:27 MIGnews.com

Светлова требует от МВД не унижать прибывающих в Израиль

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Депутат Ксения Светлова, член комиссии по иностранным делам и обороне, партия Ха-Тнуа, направила 26 апреля письмо министру внутренних дел Арье Дери, ШАС.Депутат Светлова обратилась к министру Дери после вопиющего случая, описанного в статье, появившейся на сайте Newsru. В материале описывается, что семью, приехавшую из Киева для прохождения медицинских консультаций, задержали на границе, унижали и проверяли, невзирая на медицинские документы и на то, что прибывший мальчик аутист.Депутат Светлова указала в письме министру: "Практически ежедневно люди, приезжающие в Израиль из России, Украины и других стран постсоветского пространства подвергаются унизительным проверкам при прохождении границы лишь из-за того, что их подозревают в намерении нелегально работать в Израиле. Нет сомнений, что при приезде в Израиль прибывающих, которые вызывают подозрение, необходимо тщательно и досконально проверять. Мне лишь непонятно, почему проверка должна проводиться унизительно и агрессивно, с оскорблениями людей. И почему большинство прибывающих, которых проверяют, это люди из стран бывшего СНГ?! Видимо, приезжающие из других стран вызывают на границе меньше вопросов? Проверяйте, кого необходимо, но убедительная просьба - действовать без оскорблений и унижений! Прошу Вас, господин министр, позаботиться о том, чтобы подобные возмутительные случаи впредь не повторялись"."Надеюсь, что господа министры Элькин, Ландвер и Либерман также используют свой вес с тем, чтобы вынудить коалиционного партнера Арье Дели положить конец этому безобразию", - добавила депутат Светлова.