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Антисемитизм в Канаде достиг рекордного уровня26.04 13:29   MIGnews.com

Антисемитизм в Канаде достиг рекордного уровня

В 2017 году в Канаде было зафиксировано рекордное количество инцидентов, связанных с антисемитизмом. Об этом говорится в ежегодном отчете филиала в Канаде общественной еврейской организации Бней-Брит.

Так, за прошлый год в стране зафиксировали 1752 антисемитских инцидентов связанных с преследованием, вандализмом и актами насилия, а это на 1,4 % больше в сравнении с 2016 годом (1728).

Подавляющее большинство инцидентов произошли в двух крупнейших провинциях Канады. В Онтарио зафиксировали 808 антисемитских инцидентов, в то время как в Квебеке – 474. Остальные преступления были совершены в восьми других канадских провинциях.

Акты вандализма против еврейских учреждений удвоились до 322 с 158 случаев.

Также в отчете отметили "тревожную антисемитскую тенденцию" – рост этого явления со стороны правых и левых партий всего политического спектра.
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