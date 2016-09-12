"Германия давно подрывает суверенитет Израиля"

Исследователь израильско-германских отношений, журналист Эльдад Бек, говорит, что он гордится поступком Биньямина Нетаниягу, “показавшим немцам, что есть границы дозволенного”.
В интервью второму каналу израильского ТВ Бек, автор нескольких книг по сложной теме отношений между двумя государствами, заявил, что поведение министра иностранных дел Германии в отношении Израиля было “беспардонным”, и что оно соответствует “подрывной политике” Германии.
Бек заявил: “Я горжусь тем, что наконец-то глава правительства показал немцам что есть предел, есть граница и для их чрезвычайной хуцпы”.
По словам Бека, на протяжении многих лет германское правительство проводит политику, подрывающую израильский суверенитет, поддерживает организации, подрывающие этот суверенитет. Бек отметил, что германский министр намеренно выбрал встречу с членами Шоврим Штика, и что если бы он действительно хотел услышать спектр мнений о происходящем в регионе, он мог встретиться с представителями гораздо большего количества организаций, а не с исключительно экстремистами и радикалами.
Бек отверг утверждения о том, что в Германии не знали о том, что речь идет об экстремистах - потому что Германия достаточно давно поддерживает Шоврей Штика в финансовом отношении.
Эльдад Бек не одинок - Меир Узиэль пишет в газете Маарив: “Немецкий министр иностранных дел плюнул в лицо Израилю, и премьер-министр прав на 100 процентов, отказавшись от встречи с ним”.
Меир Узиэль указывает, что не менее важен тот факт, что Габриэль нанес свое оскорбление сознательно и намеренно. Узиэль напоминает, что в самой Германии хватает организаций, находящихся в оппозиции правительству - организаций ищущих нового фюрера, коммунистов, желающих заменить собой демократию, людей требующих “освобождения” Баварии , организации, требующие депортации мусульманских мигрантов, не говоря уж о тех, кто строит планы завоевания Силезии и отделения Германии от ЕС. Можно ли представить себе, что во время визита в Берлин Нетаниягу встретится с баварскими националистами - и только с баварскими националистами, и поддерживает их “стремление к свободе”. как подобный шаг будет воспринят в Германии?
Даже крайне-левая израильская газета Гаарец вынуждена признать очевидное - выходка Габриэля не имеет никакого отношения к дипломатии, его главная цель - устроить скандал и привлечь к себе внимание накануне выборов.
Газета пишет: “Трудно представить себе, чтобы Габриэль, опытный ветеран германской политики, который до последнего времени возглавлял Социал-Демократическую Партию, был удивлен жесткой реакцией Нетаниягу. На деле, он скорее всего на нее рассчитывал”.
Газета указывает на то, что в арабо-израильском конфликте “германский народ” склоняется на сторону палестинцев. Нынешний лидер социал-демократов, Мартин Шульц, в 2014 году с трибуны Кнессета обвинил Израиль “в навязывании вредной блокады Газы” и сообщил, что “палестинец заслужил не меньше воды, чем израильтянин”.
Политика социал-демократов проста - атакуя Израиль, они всеми силами пытаются понравится левацкому и мусульманскому электорату. Социал-демократы ясно осознают - в течение жизни одного поколения Германия изменится до неузнаваемости. Впервые в истории Европы в прошлом году был зарегистрирован “негативный прирост” - умерло больше людей, чем родилось - но, парадоксальным образом население увеличилось - за счет мусульманской миграции. На наших глазах происходит замещение населения Европы - и политики к этому приспосабливаются. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Замещение населения: вторжение беженцев радикально изменит Европу".