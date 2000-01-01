26.02 07:55 MIGnews.com

ООП объявила экономическую войну Штатам

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В ближайшие дни исполнительный комитет Организации освобождения Палестины соберется, чтобы обсудить развитие палестинского вопроса и выполнение решения Центрального совета ООП о прекращении связей с Израилем, заявил член исполкома Салех Рафат.В интервью радиостанции "Голос Палестины" он поддержал призыв Рамаллы к Международному уголовному суду в Гааге начать судебное расследование в отношении преступлений Израиля против палестинского народа.Рафат также поддержал инициативу палестинского руководства о вступлении "Палестины" в другие 22 международные организации.Помимо того, член исполкома призвал арабские страны не принимать мирный план, который американская администрация собирается представить в ближайшее время, отозвать из США свои инвестиции и объявить бойкот американским товарам. В двух словах, все это палестинцы подразумевали в своих предыдущих резолюциях о разрыве связей с любой страной, признающей Иерусалим столицей Израиля.Рафат призвал продолжать в ПА и за рубежом массовые "демонстрации гнева" против Иерусалимской декларации Дональда Трампа.