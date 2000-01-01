26.02 20:47 MIGnews.com

Нетаниягу: Переезд остальных посольств – вопрос времени

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в своей предстоящей поездке в Соединенные Штаты Америки он обязательно поблагодарит президента Трампа за перемещение посольства в Иерусалим к 70-летию независимости Израиля.Об этом глава правительства сообщил в понедельник. 26 февраля на еженедельном заседании "Ликуд", передает The Times of Israel.Нетаниягу уверен, что другие страны последуют за Вашингтоном и начнут переносить свои посольства в Иерусалим в скором будущем.Премьер отметил, что это "только вопрос времени", когда остальные союзники Израиля объявят о перемещении дипломатических миссий из Тель-Авива в Иерусалим.Он пообещал "лично поблагодарить" американского президента за его последние действия на следующей неделе, во время поездки в Вашингтон."Президент Трамп "достоин всех похвал" за свою политику в отношении Израиля", - подчеркнул глава правительства."В субботу вечером я отправляюсь в Соединенные Штаты с двумя целями, над которыми мы постоянно работаем. Одна из них - укрепление Иерусалима, другая - усиление безопасности государства Израиль", - сказал Нетаниягу.В ходе будущего визита, премьер Израиля также собирается обсудить с властями США ядерную программу Ирана.