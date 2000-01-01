Нетаниягу: Переезд остальных посольств – вопрос времени
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в своей предстоящей поездке в Соединенные Штаты Америки он обязательно поблагодарит президента Трампа за перемещение посольства в Иерусалим к 70-летию независимости Израиля.
Об этом глава правительства сообщил в понедельник. 26 февраля на еженедельном заседании "Ликуд", передает The Times of Israel.
Нетаниягу уверен, что другие страны последуют за Вашингтоном и начнут переносить свои посольства в Иерусалим в скором будущем.
Премьер отметил, что это "только вопрос времени", когда остальные союзники Израиля объявят о перемещении дипломатических миссий из Тель-Авива в Иерусалим.
Он пообещал "лично поблагодарить" американского президента за его последние действия на следующей неделе, во время поездки в Вашингтон.
"Президент Трамп "достоин всех похвал" за свою политику в отношении Израиля", - подчеркнул глава правительства.
"В субботу вечером я отправляюсь в Соединенные Штаты с двумя целями, над которыми мы постоянно работаем. Одна из них - укрепление Иерусалима, другая - усиление безопасности государства Израиль", - сказал Нетаниягу.
В ходе будущего визита, премьер Израиля также собирается обсудить с властями США ядерную программу Ирана.