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Лапид: премьер имеет право не подавать в отставку 26.02 16:11   MIGnews.com

Лапид: премьер имеет право не подавать в отставку

Выступая на еженедельном заседании парламентской фракции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил о необходимости назначить постоянного заместителя главы правительства и отметил, что в ближайшее время Нетаниягу придется дать показания по делу о закупке субмарин у Германии.

"Несмотря на многочисленные расследования, связанные с главой правительства, Нетаниягу принял решение продолжать оставаться у власти, не увольняться и не уходить в отпуск. Я не считаю это решение верным, но это его законное право.

Но если у премьер-министра осталась хоть капля национальной ответственности, он должен назначить постоянного исполняющего обязанности главы правительства. Взять кого-то из высокопоставленных представителей Ликуда и назначить его на пост заместителя премьер-министра. И этот человек должен быть полностью проинформирован во всех вопросах, касающихся безопасности и государственной политики.

В ближайшие месяцы глава правительства будет очень занят расследованиями, ведущимися против него. И для того, чтобы все государственные дела были под полным контролем, рядом с Нетаниягу должен быть кто-то, знающий изнутри всю политическую систему. Желательно, чтобы таким человек был кто-то из членов военно-политического кабинета, которой может разобраться с различными структурами безопасности, с Советом по Национальной безопасности и пр.

Даже при самой благоприятной политической обстановке, неправильно, что у премьер-министра нет постоянного заместителя. Даже тот факт, что на время заграничных поездок Нетаниягу назначает каждый раз кого-то другого, даже не члена военно-политического кабинета, не помогает стабильности политической системы.

Против Нетаниягу выдвинуты очень серьезные обвинения и необходимость обеспечить стабильность во власти нужна, как никогда. Неужели во всем Ликуде нет ни одного министра, ни одного члена военно-политического кабинета, которой может исполнять обязанности заместителя главы правительства?

Я призываю премьер-министра назначить себе постоянного заместителя.

В ближайшее время впервые глава правительства даст показания по делу о закупке субмарин у Германии. В течение многих месяцев Нетаниягу утверждал, что этого не произойдет. Я же все это время утверждал, что ему придется давать показания по этому делу. Безопасность государства превыше всего. И премьер-министру все-таки придется ответить на один вопрос: почему он позволил Германии продать подлодки Египту, не поставив в известность членов военно-политического кабинета, министра обороны и оборонное ведомство, начальника генерального штаба и ЦАХАЛ? Кто его об этом просил и почему его об этом просили", - заявил на заседании парламентской фракции Яир Лапид.

Пресс-служба фракции «Еш Атид»
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