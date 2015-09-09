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Израиль требует уволить члена ХАМАСа из ООН 26.02 20:56   MIGnews.com

Израиль требует уволить члена ХАМАСа из ООН

Координатор деятельности израильского правительства на территориях (КОГАТ) требует у ООН уволить своего сотрудника, утверждая, что две недели назад он занял высокую должность в политическом крыле ХАМАСа.

Речь идет о директоре одной из начальных школ Джебалии Сухайле аль-Хинди, который возглавляет союз учителей при Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

В КОГАТе обвиняют палестинца в том, что он обманывает ООН на счет своей непричастности к ХАМАСу, ведь на внутренних выборах движения, которые состоялись 12 февраля, он стал одним из его высокопоставленных членов.

"Учитывая то, что UNRWA подотчетна и финансируется ООН, достаточно неожиданно было узнать о трудоустройстве в ней высокопоставленного члена террористической организации. Учитывая всю серьезность ситуации, глава КОГАТ, генерал-майор Йоав Мордехай, призывает UNRWA немедленно уволить аль-Хинди", - гласит заявление координатора.

В заявлении также отмечается, что Мордехай также обратился с аналогичным требованием и к ООН.




В UNRWA заявили, что провели внутреннее расследование, которое не показало никаких доказательств виновности аль-Хинди.

"Все сотрудники UNRWA должны придерживаться высочайших стандартов в отношении нейтральности, независимости и прозрачности действий, выполняя работу агентства по оказанию услуг палестинским беженцам", - ответили в "палестинском" подразделении ООН.
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