26.02 15:40 MIGnews.com

Израиль прекратит лечение раненых из Сирии

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Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман сообщил, что государство перестало оплачивать лечение раненых, принимаемых в израильские госпитали из Сирии.В результате в бюджетах госпиталей возник большой дефицит. Лицман заявил, что прекращает, начиная со следующей недели прием раненых - кроме тех, жизни которых угрожает опасность.В письме, направленном доктором Ори Вайцман, главой управления медицинских центров в канцелярию премьер-министра говорится: “Как всем известно, медицинские центры на севере Израиля за четыре года приняли тысячи и тысячи сирийских раненных, передаваемых им силами безопасности. Большая часть этих пациентов страдает от боевых ранений, некоторые - от очень сложных, почти все требуют хирургического вмешательства. Несмотря на многочисленные обещания государства компенсировать расходы госпиталей, эти обещания выполнены лишь частично”.В качестве примера того, что происходит называется Медицинский Центр Для Галилеи в Нагарии, дефицит бюджета которого превысил 300 миллионов шекелей. На заседании финансового комитета Кнессета на прошлой неделе было принято решение разобраться с этим долгом в течении 14 дней.Директор больницы в Нагарии, доктор Масад Бархум говорит, что средняя стоимость госпитализации одного сирийского раненного составляет 10 321 шекель.