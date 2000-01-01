26.02 13:52 MIGnews.com

Ахмадинежад-Трампу: Америка принадлежит всем

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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал пространное письмо президенту США Дональду Трампу.Это- не первый подобного рода опыт Ахмадинеджада. Ранее он писал Джорджу Бушу и Бараку Обаме.Письмо Трампу получилось особенно длинным - более 3500 слов.Ахмадинежад возмущается “запретом на мусульман” и анти-иммигрансткой политикой Трампа. Он пишет: “Америка обязана уважать разнообразие наций и рас. Иными словами, США, в нынешнем виде, принадлежат всем нациям, включая уроженцев этой страны. Никто не может считать себя собственником Америки, а других рассматривать в качестве иммигрантов и гостей”.Ахмадинежад также пишет, что американское вмешательство в дела других стран привело к “неустойчивости, нестабильности, войнам, вражде, убийствам и признанию целых народов”.