25.12 16:25 MIGnews.com

Рафи Перец осудил "слияние Ханнуки и Рождества в Израиле"

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Лидер "Еврейского дома" и министр образования раввин Рафи Перец осудил "слияние Ханнуки и Рождества в Израиле" в среду, 25 декабря. Он заявил, что выступает за мультикультурализм, но это требует сохранения собственной идентичности.Произнося речь на конференции газеты "Маарив", Перец также отверг обвинения в том, что его недавняя сделка по объединению с крайне правой партией "Оцма ле-Исраэль" нужна для сохранения его лидерство в религиозно-сионистском политическом лагере.По его словам, такие соглашения необходимы для максимального увеличения правых избирателей.Говоря о еврейской идентичности, Перец привел пример послания национального инспектора детских садов. В нём она пожелала всем "счастливых праздников", а не "счастливой Ханнуки", так как в этом году Рождество и Ханнука совпали."В последнее время я чувствую, что мы празднуем не Ханнуку, а Ханнуку-Рождество или праздник, как я узнал сегодня", - сказал Перец. "Это явление является симптомом более широкой проблемы. Я министр образования всех израильских детей, евреев, арабов, христиан, и я уважаю всех и даю место всем, но я не готов идти на компромисс нашей идентичности, я не буду идти на компромисс еврейского и демократического государства", - сказал он."Ханнукальное чудо - часть нашей личности. Победа хасмонеев - часть нашей личности. Личности, которая отличает нас от эллинистической культуры того времени. Ханнука и День независимости - наши праздники еврейского суверенитета, национальные дни идентичности."Министр добавил, что "мультикультурализму нужно знать это, чтобы сохранить свою культуру, а не превращать ее в фольклор".Перец также высказался о слиянии с "Оцма ле-Исраэль" и обвинениях в его сторону. Противники сделки считают, что он подписал её поспешно, без какого-либо участия партии, а также, чтобы исключить лидер "Ихуд леуми" и министра транспорта Бецалеля Смотрича."Единство в правых лагерях необходимо для того, чтобы спасти правое правительство и правый блок во всей полноте. Мы не можем снова бросить правые голоса в мусорное ведро. Только получение максимума голосов правых будет решающим результатом на предстоящих выборах."