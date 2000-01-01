25.12 19:21 MIGnews.com

Гидеон Леви: Между Ганцем, Лапидом и Биби я выбираю Биби

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Самый левый журналист Израиля, Гидон Леви, дал интервью символу израильских правых - Эрелю Сегалю.Леви заявил: “Я не шучу когда я говорю. что если мне надо будет выбирать между Ганцем, Лапидом и Нетаниягу, я выберу Нетаниягу”.Леви добавил: “Никогда в жизни не думал, что пересеку эти линии, никогда в жизни не думал, что уйду, но реальность изменилась. Я верил в реальность двух государств для двух народов, но поезд уже ушел. Оккупация перестала быть временным феноменом. Перед нами только два варианта - демократия или апартеид”.Леви признал победу правых: “Вы победили - и по-большому. Поселенческое предприятие достигло своих целей, уничтожило любой шанс на решение по формуле двух государств, и это предложение больше не лежит на толе”.Леви добавил: “Может быть, я шокирую вас, но палестинцы меня реально не интересуют, и мне нет дела до того, что они будут делать. Меня волнует то, что мы делаем, а не их трагедия. Меня занимает наша вина за наши преступления. У меня нет никаких особых чувств перед палестинцами. Но я чувствую вину перед моим народом”.