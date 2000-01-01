Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Гидеон Леви: Между Ганцем, Лапидом и Биби я выбираю Биби 25.12 19:21   MIGnews.com

Гидеон Леви: Между Ганцем, Лапидом и Биби я выбираю Биби

Самый левый журналист Израиля, Гидон Леви, дал интервью символу израильских правых - Эрелю Сегалю.

Леви заявил: “Я не шучу когда я говорю. что если мне надо будет выбирать между Ганцем, Лапидом и Нетаниягу, я выберу Нетаниягу”.

Леви добавил: “Никогда в жизни не думал, что пересеку эти линии, никогда в жизни не думал, что уйду, но реальность изменилась. Я верил в реальность двух государств для двух народов, но поезд уже ушел. Оккупация перестала быть временным феноменом. Перед нами только два варианта - демократия или апартеид”.

Леви признал победу правых: “Вы победили - и по-большому. Поселенческое предприятие достигло своих целей, уничтожило любой шанс на решение по формуле двух государств, и это предложение  больше не лежит на толе”.

Леви добавил: “Может быть, я шокирую вас, но палестинцы меня реально не интересуют, и мне нет дела до того, что они будут делать. Меня волнует то, что мы делаем, а не их трагедия.  Меня занимает наша вина за наши преступления. У меня нет никаких особых чувств перед палестинцами. Но я чувствую вину перед моим народом”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:44
Опросы: партия Ганца все еще уступает Ликуду
20:31
Габбай предложил Ганцу руководить Сионистским лагерем
20:09
Законопроект об экспорте медтравки прошел третье чтение
20:08
Солдат ЦАХАЛа спасли из палестинской деревни
19:50
Экс-министр Ликуда Саар: Я не угроза Нетаниягу
19:37
Закон НДИ утвержден
19:01
С ночи в тоннель "Хизбаллы" залит бетон из 200 машин
18:55
Нетаниягу: "Северный щит почти позади"
18:29
Кнессет : террористы не подлежат досрочному освобождению
18:26
Праймериз Ликуда состоится 5 февраля
17:52
Жителя Умм-эль-Фахма застрелили
17:20
Тель-Авивская фондовая биржа: рост на 1,5%
16:53
Опрос: Ликуд может не переживать из-за альянса Ганца-Лапида
16:31
Яалон создает новую партию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus